Англія

Ексгравець Арсеналу та збірної Англії очолив клуб із третього дивізіону після роботи в Норвічі.

Лутон офіційно оголосив про призначення Джека Вілшира на посаду головного тренера команди. Про це повідомила пресслужба клубу.

33-річний англієць розпочинає новий етап своєї тренерської кар’єри. Раніше він тимчасово виконував обов’язки головного тренера Норвіча наприкінці минулого сезону, а до цього входив до тренерського штабу "канарок". Також Вілшир очолював команду Арсеналу U-18.

Після 11 зіграних турів Лутон посідає 11-те місце у третьому дивізіоні чемпіонату Англії.

Для Вілшира це перший повноцінний досвід керівництва командою на професійному рівні.