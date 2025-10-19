Англія

Рубен Аморім викликав шквал критики з боку вболівальників через своє рішення залишити на лаві запасних нападника Беньяміна Шешко у надважливому поєдинку проти Ліверпуля.

Фанати "червоних дияволів" висловили своє обурення у соціальних мережах, назвавши вибір тренера "безглуздим" та "злочинним". Гнів прихильників команди був викликаний тим, що словенський форвард, який влітку поповнив склад манкуніанців, перебував у чудовій формі, забивши у двох попередніх матчах поспіль.

​Команда вирушила на Енфілд з надією здобути позитивний результат та продовжити переможну ходу після перемоги над Сандерлендом перед міжнародною перервою. Саме у тому матчі гол Шешко став одним із вирішальних.

​Однак, португальський спеціаліст вирішив залишити одного з найдорожчих літніх новачків у запасі на принциповий матч проти одвічного суперника, що й спричинило таку бурхливу та негативну реакцію з боку фанатської спільноти Манчестер Юнайтед, яка очікувала побачити результативного нападника у стартовому складі.