Англія

Нідерландський захисник готовий продовжити співпрацю з лондонським клубом.

Правий захисник Арсеналу Юррієн Тімбер наближається до підписання нового довгострокового контракту з лондонцями. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець готовий продовжити угоду до літа 2030 року. Нинішній контракт футболіста чинний до 2028-го.

Тімбер приєднався до Арсенала влітку 2023 року, коли клуб заплатив за нього Аяксу 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні захисник провів 8 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 1 асист.