Метті Кеш, Getty Images
21 жовтня 2025, 20:59
Захисник Астон Вілли Метті Кеш незабаром продовжить контракт із клубом АПЛ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "левів" домовилося про новий контракт для 28-річного поляка, який буде розрахований до літа 2029 з опцією продовження ще на один сезон.
Також зазначається, що нова угода має бути оформлена цього тижня. Діючий контракт гравця розрахований до літа 2027 року.
Цього сезону Кеш провів 11 матчів, у яких забив один гол.
Після восьми турів Астон Вілла набрала 12 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.