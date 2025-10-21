Англія

Нова угода буде розрахована до літа 2029 року.

Захисник Астон Вілли Метті Кеш незабаром продовжить контракт із клубом АПЛ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "левів" домовилося про новий контракт для 28-річного поляка, який буде розрахований до літа 2029 з опцією продовження ще на один сезон.

Також зазначається, що нова угода має бути оформлена цього тижня. Діючий контракт гравця розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Кеш провів 11 матчів, у яких забив один гол.

Після восьми турів Астон Вілла набрала 12 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.