Захисник Астон Вілли Метті Кеш незабаром продовжить контракт із клубом АПЛ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "левів" домовилося про новий контракт для 28-річного поляка, який буде розрахований до літа 2029 з опцією продовження ще на один сезон.

Також зазначається, що нова угода має бути оформлена цього тижня. Діючий контракт гравця розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Кеш провів 11 матчів, у яких забив один гол.

Після восьми турів Астон Вілла набрала 12 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.