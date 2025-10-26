Англія

Капітан "червоних" визнав, що команда переживає непростий період, але впевнений у здатності Ліверпуля повернутись на переможний шлях.

Захисник і капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк звернувся до вболівальників після четвертої поспіль поразки команди в англійській Прем’єр-лізі. Голландець наголосив, що відповідальність за ситуацію мають взяти на себе всі гравці без винятку.

"Кожному потрібно подивитись у дзеркало, включаючи мене самого. Я впевнений, що ми виберемося із цієї ситуації", — заявив Ван Дейк.

Він також додав, що самих розмов недостатньо, аби змінити становище команди:

"Але одними розмовами цього не досягти — треба працювати і ставати краще. Уболівальники, які раділи з нами минулого сезону, мають підтримати нас і зараз".

Раніше Арне Слот визнав тактичні проблеми Ліверпуля після чергової поразки.