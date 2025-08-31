Італія

Грек змінив клубну прописку.

Рома офіційно оголосила про підписання лівого захисника Костаса Цимікаса з Ліверпуля. Перехід грецького футболіста оформлено на умовах оренди.

У Ромі Цимікас виступатиме під 12-м номером і стане восьмим грецьким футболістом в історії клубу після Холевбаса, Хутоса, Делласа, Кераміціса, Маноласа, Тахцідіса та Торосідіса.

Рома покриватиме зарплату гравця до червня. Важливим фактором стало бажання самого Цимікаса перебратися до Риму, що й прискорило завершення домовленостей між клубами.

У минулому сезоні Костас Цимікас провів 29 матчів, в яких він віддав 2 асисти.