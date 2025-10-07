Англія

Захисник Челсі пропустить матчі за збірну, але повернеться скоро.

З’явилася інформація про терміни відновлення захисника Челсі Ріса Джеймса. Футболіст пропустить найближчі матчі збірної Англії.

За даними Football London, пошкодження, яке Джеймс отримав у грі сьомого туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля, виявилося не надто серйозним.

Поки невідомо, коли саме гравець повернеться до ладу, але в клубі розраховують на його участь у майбутньому матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест.

У поточному сезоні 25-річний Джеймс провів дев’ять матчів у всіх турнірах і записав на свій рахунок одну результативну передачу. Поєдинок восьмого туру між Ноттінгем Форест і Челсі відбудеться 18 жовтня.