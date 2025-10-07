Захисник Челсі пропустить матчі за збірну, але повернеться скоро.
Ріс Джеймс, Getty Images
07 жовтня 2025, 13:32
З’явилася інформація про терміни відновлення захисника Челсі Ріса Джеймса. Футболіст пропустить найближчі матчі збірної Англії.
За даними Football London, пошкодження, яке Джеймс отримав у грі сьомого туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля, виявилося не надто серйозним.
Поки невідомо, коли саме гравець повернеться до ладу, але в клубі розраховують на його участь у майбутньому матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест.
У поточному сезоні 25-річний Джеймс провів дев’ять матчів у всіх турнірах і записав на свій рахунок одну результативну передачу. Поєдинок восьмого туру між Ноттінгем Форест і Челсі відбудеться 18 жовтня.