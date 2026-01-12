Україна: Перша ліга

22-річний українець продовжить свою кар'єру у Чехії.

Чеська Карвіна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Євгеном Скибою.

Деталі трансферу 22-річного українця не розголошуються, але футболіст вже приєднався до чеського клубу на тренувальних зборах у Туреччині.

Скиба виступав за "моряків" з літа 2024 року. Нинішнього сезону він провів 21 матч.

Після першої половини сезону Карвіна посідає п'яте місце у чемпіонаті Чехії.