22-річний українець продовжить свою кар'єру у Чехії.
Євгеній Скиба, ФК Карвіна
12 січня 2026, 17:44
Чеська Карвіна на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Євгеном Скибою.
Деталі трансферу 22-річного українця не розголошуються, але футболіст вже приєднався до чеського клубу на тренувальних зборах у Туреччині.
Скиба виступав за "моряків" з літа 2024 року. Нинішнього сезону він провів 21 матч.
Після першої половини сезону Карвіна посідає п'яте місце у чемпіонаті Чехії.