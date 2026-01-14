Англія

Захисник "канонірів" хоче змінити обстановку через дефіцит ігрової практики.

Бен Вайт налаштований залишити команду, про що інформує інсайдер Бен Джейкобс. 28-річний футболіст незадоволений кількістю часу, який він проводить на полі, і шукає клуб, де він зможе бути гравцем стартового складу.

Вайт виступає за лондонців із 2021 року, коли його трансфер із Брайтона обійшовся клубу в 60 мільйонів євро. Проте в нинішній кампанії англієць відіграв лише 13 поєдинків, відзначившись одним асистом. Попри те, що угода гравця діє до 2028 року, він готовий розглянути пропозиції від інших команд.

За розвитком подій уважно стежать кілька клубів, зокрема Евертон, який шукає підсилення правого флангу оборони. Очікується, що керівництво Арсенала визначиться з майбутнім захисника до завершення зимового трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавився захисником Ньюкасла.