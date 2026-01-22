Ліга чемпіонів

Розгромний тріумф "червоних" на Велодромі.

Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо матчу з Марселем (3:0) в рамках 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить BBC.

«На цьому полі непросто грати через фанатів господарів, але також через футболістів і тренера – вони завжди дуже добре розуміють, як слід грати.

Ми не програємо 14 матчів (насправді 13 – прим.) і поступалися в рахунку всього 54 хвилини за цей час, у всіх інших матчах ми втрачали перевагу, яку мали в ході матчу.

Чудовий приклад сьогодні – коли Екітіке влучив у перекладину, а суперник ледь не зрівняв рахунок. Зважаючи на те, як йшов наш сезон, можна було очікувати, що це буде гол, а люди знову зможуть нас лаяти. Але сьогодні ми заслужили те, чого досягли, у нас не було такої невдачі, як у багатьох інших випадках», – заявив Слот.