Лісабонський клуб інвестував понад шість мільйонів євро у трансфер гравця Гранади.

Лісабонський Спортінг офіційно оголосив про підписання 22-річного сенегальського вінгера Сулеймане Файє, який перейшов до португальського клубу з іспанської Гранади.

За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 6,5 мільйона євро. Файє уклав контракт зі Спортінгом до 2030 року, а сума відступних, прописана в угоді, становить 80 мільйонів євро. У новій команді футболіст виступатиме під 15-м номером.

У сезоні-2025/2026 вінгер провів 21 матч: 19 поєдинків у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії та ще два — в рамках Кубка Іспанії. За цей період Файє відзначився двома забитими м’ячами та шістьма результативними передачами.