Іспанія

Саудівський клуб зробив зірку Реала пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно.

Саудівський Аль-Ахлі вийшов із надзвичайно амбітною пропозицією до вінгера Реала Вінісіуса Жуніора.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, клуб готовий запропонувати бразильцеві контракт загальною вартістю близько одного мільярда євро та вже перебуває з ним у перемовинах.

Повідомляється, що саме Вінісіус є головною трансферною ціллю Аль-Ахлі влітку. У клубі налаштовані рішуче й готові зробити все можливе, аби переконати 25-річного футболіста змінити Європу на Саудівську Аравію.

Водночас сам гравець раніше неодноразово заявляв про бажання залишитися в Мадриді та продовжити співпрацю з Реалом, однак фінансовий масштаб пропозиції може вплинути на ситуацію.

Вінісіус приєднався до Реала у 2018 році, перейшовши з Фламенго за 45 мільйонів євро. У поточному сезоні бразилець зіграв 30 матчів, забив сім м’ячів і віддав 11 результативних передач.

Його контракт із мадридським клубом діє до літа 2027 року, а ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 150 мільйонів євро.