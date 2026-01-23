Італія

Турецький гранд заплатить 2 млн євро за оренду та матиме право викупу вінгера за 30 млн.

Півзахисник Наполі Ноа Ланг близький до продовження кар’єри в Туреччині. Як повідомляє Фабриціо Романо, італійський клуб досяг домовленості з Галатасараєм щодо переходу гравця на правах оренди.

Стамбульський клуб заплатить 2 мільйони євро за тимчасовий трансфер, а також отримає опцію викупу футболіста за 30 мільйонів. Очікується, що Ланг уже сьогодні вирушить до Туреччини для завершення формальностей.

Ноа Ланг приєднався до Наполі влітку 2025 року, перейшовши з ПСВ за 25 мільйонів євро плюс бонуси. У поточному розіграші Серії А він провів 18 матчів, у яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.