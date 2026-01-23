Англія

Фулбек перейшов із Сантоса за 13 мільйонів фунтів та підписав контракт до 2031 року.

Тоттенгем офіційно оголосив про підписання 19-річного лівого захисника Жоао Віктор де Соуза Менезеса, більш відомого як Соузу, із бразильського клубу Сантос.

Сума трансферу склала приблизно 13 мільйонів фунтів, повідомляє Sky Sports News, а контракт розрахований до 30 червня 2031 року, за даними Transfermarkt.

Головний тренер шпор Томас Франк відзначив потенціал молодого бразильця, описавши його як технічного та атакувального фулбека.

"Я дуже радий, що Соуза приєднався до нашої команди. Він талановитий, перспективний молодий захисник, який мислить перспективно і має дуже хорошу техніку. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним і допомогу в розвитку його потенціалу, оскільки ми віримо, що придбали одного з найталановитіших лівих захисників у світі, який може принести користь команді не тільки зараз, але й у майбутньому".

Соузу пройшов усі щаблі академії Сантоса, до якої приєднався у 2016 році у віці дев’яти років. Дебютував у першій команді в січні минулого року та провів 24 матчі на дорослому рівні, включаючи поєдинки бразильської Серії А. Також захисник зіграв 12 матчів за юнацьку збірну Бразилії U-17, у складі якої дійшов до чвертьфіналу юнацького чемпіонату світу.