Легендарний голкіпер відзначив різницю у ролях португальця та аргентинця на полі.

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон прокоментував суперництво між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі, повідомляє BolaVIP.

За його словами, обидва футболісти відрізняються за стилем гри. Мессі, на думку Буффона, проявляє більшу універсальність, починаючи атаки з глибини поля. Роналду ж перетворився на завершувача, який ефективно оперує в межах штрафного майданчика.

"Мессі демонструє більшу універсальність, оскільки воліє починати атаки з глибини. Йому властиві технічна майстерність і бачення поля, характерні для класичного плеймейкера. Кріштіану Роналду, ймовірно, через вік, трансформувався в ідеального завершувача в межах штрафного майданчика.

Якщо порівнювати з його колишнім стилем, зараз Роналду раціональніше витрачає сили: він рідше зміщується на фланг заради ефектних фінтів або дриблінгу, проте при отриманні м'яча у штрафному миттєво створює загрозу воротам", — сказав італієць.

Наразі Роналду виступає за саудівський Ан-Наср, де провів 125 матчів, забив 110 голів та віддав 22 результативні передачі. Португалець наближається до позначки у 1000 результативних ударів, залишилось забити 40 м'ячів.

Мессі грає за Інтер Маямі, провівши 88 матчів, у яких відзначився 77 голами та 44 результативними передачами.