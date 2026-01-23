Англія

Керівництво червоних дияволів прагне винагородити 20-річного півзахисника покращеними фінансовими умовами та захистити його від інтересу європейських грандів.

Манчестер Юнайтед готовий закріпити статус Коббі Майну як ключового гравця команди, розпочавши перемовини щодо підписання нової довгострокової угоди.

За інформацією Sky Sports News, клуб вже встановив перші контакти з представниками футболіста. Наразі вихованець академії Юнайтед отримує одну з найнижчих зарплат у першій команді. Новий контракт має на меті виправити цю диспропорцію, суттєво підвищивши заробіток Майну до рівня, що відповідає його важливості для клубу.

Це рішення виглядає особливо символічним на тлі новин про те, що 34-річний ветеран Каземіро залишить Олд Траффорд наприкінці сезону. Клуб змінює вектор розвитку, роблячи ставку на молодість. Ситуація навколо Майну кардинально змінилася після звільнення Рубена Аморіма. За попереднього наставника молодий хавбек не вийшов у старті в жодному матчі Прем'єр-ліги, через що його продовження контракту не вважалося пріоритетом (поточна угода діє ще 18 місяців плюс опція продовження на рік).

Однак новий головний тренер Майкл Каррік одразу довірився півзахиснику. У своєму першому ж матчі — принциповому дербі проти Манчестер Сіті — Каррік випустив Майну в основі. Гравець віддячив впевненою грою, допомігши команді здобути перемогу з рахунком 2:0. Невизначеність за часів Аморіма привернула увагу інших клубів.

Зокрема, італійський Наполі цікавився можливістю оренди англійця. Проте Манчестер Юнайтед категорично відкинув будь-які варіанти відходу Майну, навіть тимчасового. Керівництво чітко дало зрозуміти: Коббі є недоторканною фігурою та фундаментом майбутнього проекту манкуніанців.