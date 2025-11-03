Ліга чемпіонів

У "червоних" багато травм.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"У мене чудові спогади про Трента. Минулого сезону він був моїм віце-капітаном, і в мене залишилися лише позитивні враження від роботи з ним. Мені подобається стежити за його виступами по телевізору. Я пам'ятаю багато чудових моментів за його участю у Ліверпулі. Я тепло зустріну Трента.

Важко порівнювати майбутній матч із грою минулого сезону (Ліверпуль виграв 2:0 — прим.), бо минулого сезону у них було багато травм, а зараз їх немає. Хабі Алонсо зробив неймовірну роботу, Карло Анчелотті теж зробив свій внесок.

У Реала з'явилися нові гравці, які можуть вплинути на стиль гри команди. Минулого сезону Реал був дуже сильний, зараз – теж. У них дуже хороша команда, але те саме ми можемо сказати і про себе.

Хабі Алонсо? Він чудово справляється у Реалі. Він виграв Лігу чемпіонів тут в якості гравця. На Енфілді його люблять і дуже позитивно відгукуються про нього як про людину.

Завтра через пошкодження нам не допоможуть Аліссон, Фрімпонг та Ісак", — заявив Слот.

Матч між Ліверпулем та Реал Мадрид відбудеться 4-го листопада, о 22:00 за київським часом.