Ньюкасл офіційно оголосив про продовження співпраці з досвідченим центральним захисником Фабіаном Шером.

Як повідомляє пресслужба "сорок", 34-річний швейцарський футболіст підписав нову короткострокову угоду, яка діятиме до кінця червня 2026 року. Таким чином, Шер проведе в клубі щонайменше ще один сезон.

Fabian Schär has signed a new deal until the end of the '26/27 season 🙌 pic.twitter.com/VD1cAOTLNT — Newcastle United (@NUFC) June 2, 2026

У кампанії-2025/26 оборонець взяв участь у 21 матчі в усіх турнірах, залишаючись важливою частиною захисної ланки команди.

Нагадаємо, що Шер перебрався з Депортіво до Ньюкасла влітку 2018 року. За вісім років у складі англійського клубу він став одним із найдосвідченіших гравців команди та справжнім лідером оборони.

Загалом за час виступів у футболці "сорок" швейцарець провів 251 матч у всіх турнірах, забивши 22 м'ячі та віддавши 10 результативних передач.