Португальський півзахисник зізнався, що мріє про титул Прем'єр-ліги.

Найкращий гравець цьогорічного сезону Прем'єр-ліги Бруну Фернандеш поділився своїми думками щодо кар'єри на Олд Траффорд. Попри здобуті Кубок Англії та Кубок Ліги, португалець зізнається, що розраховував на більшу кількість трофеїв за час свого перебування в Манчестер Юнайтед.

Проте він дивиться у майбутнє з великим оптимізмом, що напряму пов'язано з приходом на тренерський місток Майкла Карріка.

"Звичайно, я хотів виграти більше, це було не зовсім те, чого я очікував для себе та для клубу, але в мене були дуже гарні часи. Нам вдалося дійти до кількох фіналів, деякі з них ми виграли, інші — ні. Моєю метою завжди було вигравати найбільші змагання, і Прем'єр-ліга є частиною цього. У мене досі є ця мрія, і я сподіваюся її досягти", – розповів Фернандеш в інтерв'ю ESPN.

Завдяки потужній другій половині сезону Манчестер Юнайтед зумів фінішувати третім. Це означає, що наступного року команда повернеться до Ліги чемпіонів уперше з сезону 2023-24. Фернандеш наголосив, що грати проти найсильніших команд Європи та світу — це саме той рівень, де він прагне бути і доводити свій клас.

Головним творцем цього успіху став Майкл Каррік. У січні він замінив звільненого Рубена Аморіма на посаді тимчасового тренера і видав фантастичний відрізок: 12 перемог у 16 матчах. Такі результати переконали керівництво клубу підписати з ним повноцінний контракт уже в травні.

"Він привніс у команду дуже позитивну енергію. Ми переживали складний момент зміни тренера, але він приніс нові ідеї та інший спосіб гри, що допомогло деяким гравцям знайти спосіб знову стати головними героями. Результати це яскраво демонструють, і ми сподіваємося продовжити в тому ж дусі", – зазначив Бруну.

Одноклубник Фернандеша, нападник Матеус Кунья, також у захваті від роботи з колишнім півзахисником збірної Англії. Він підкреслює, що Карріку вдається повертати команді історичний дух та емоції клубу — переможця.

"Він багато жартує, бо 'Манчестер Юнайтед' має грати з іншим адреналіном, ми маємо грати, ризикуючи. Це неймовірно — врятувати той період слави, про який він так багато знає і в якому брав участь. Він постійно намагається передати нам коріння того, чим є Манчестер: що таке приїжджати на Олд Траффорд, вигравати матчі та відчувати вібрацію вболівальників, які підштовхують команду".

Форвард додав, що щирість та емоційність Карріка дуже зворушують команду, допомагаючи гравцям "повільно, камінець за камінцем, будувати власний замок" майбутніх перемог.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату Англії, Бруну Фернандеш побив рекорд за кількістю результативних передач за сезон в АПЛ