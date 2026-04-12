Італія

Неаполітанці відігралися після швидкого пропущеного гола, але не змогли вирвати перемогу.

У матчі 32-го туру Серії А Наполі на виїзді зіграв унічию з Пармою з рахунком 1:1.

Господарі шокували суперника вже на старті зустрічі — на 1-й хвилині Габріел Стрефецца відкрив рахунок. Наполі довго не міг знайти свою гру, однак після перерви зумів відновити рівновагу: на 60-й хвилині відзначився Скотт Мактоміней.

Попри спроби вирвати перемогу, команда з Неаполя не змогла дотиснути суперника і втратила важливі очки у боротьбі за чемпіонство.

Після цього матчу Наполі залишається на другому місці в турнірній таблиці, маючи 66 очок. Парма, своєю чергою, посідає 14-ту позицію з 36 балами.

Парма — Наполі 1:1

Голи: Стрефецца, 1 - Мактоміней, 60

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Тройло, Бернабе (Ордоньєс, 67), Ніколуссі-Кавілья (Естевес, 66), Кейта, Валері — Ельфеж (Серенсен, 59), Стрефецца (Миколаєвський, 72)

Наполі: - — Жезус (Беукема, 46), Буонджорно, Олівера — Політано (Ельмас, 78), Лоботка, Ангісса (Сантос, 56), Спінаццола — Мактоміней, Де Брюйне (Гутьєррес, 78) — Гойлунн (Джоване, 67)

Попередження: Чиркат