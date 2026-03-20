Французи вирушили додому ні з чим.

Нападник французького Лілля Олів'є Жиру підбив підсумки програного матчу Астон Віллі (0:2) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ми добре розпочали гру. В обороні не дозволили їм проходити через наші лінії, і вони не створили багато моментів. У першому таймі нам не вдалося достатньо якісно зіграти в атаці, але в другому ми зіграли краще, і під час найкращого для нас періоду ми пропустили перший гол, якого нам слід було уникнути.

Гольовий пас Дібу Мартінеса був приголомшливим. Я намагався перехопити його, але пропустити такий гол на такому рівні — це неприємно.

Завжди приємно приїжджати до Англії, мені дуже подобається атмосфера та стадіон. Наші вболівальники прийшли у великій кількості. Ми хотіли зробити це для них, але, на жаль, не змогли досягти кращого результату. Я пишаюся командою і вітаю "Віллу", — заявив Жиру.

У поточному сезоні 39-річний Олів'є Жиру відіграв за Лілль 37 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.