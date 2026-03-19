Нинішній наставник збірної Канади вперше відверто поділився деталями того, як американська федерація футболу зірвала його повернення в АПЛ заради призначення Грегга Берголтера.

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш розкрив шокуючі подробиці свого нереалізованого призначення на посаду наставника збірної США у 2023 році. За словами 52-річного фахівця, йому фактично гарантували роботу в національній команді його рідної країни, через що він в останній момент відхилив пропозицію від англійського Лестера. Проте федерація футболу США раптово змінила рішення, повернувши на посаду Грегга Берголтера.

Після чемпіонату світу 2022 року збірна США шукала заміну Берголтеру. Марш, який у лютому 2023-го покинув Лідс, вважався одним із головних фаворитів. Паралельно він вів успішні переговори з клубами АПЛ — Саутгемптоном та Лестером.

У квітні 2023 року Марш був за крок від того, щоб очолити лисиць. Як він розповів у недавньому інтерв'ю виданню GiveMeSport, дзвінок із Федерації футболу США пролунав у найнесподіваніший момент:

"Я отримав дзвінок від американців буквально тоді, коли здавав відбитки пальців на візу в Лестері. Я був готовий прийняти цю роботу в збірній, і це змінило траєкторію мого життя. Усе було домовлено з "Лестером", ми мали їхати на стадіон на гру проти "Борнмута". Я почувався жахливо. Це був другий раз, коли я підвів клуб (те саме сталося із Саутгемптоном). В іншому житті "Лестер" був би справді крутим досвідом", — заявив наставник.

Марш стверджує, що американська федерація чітко дала йому зрозуміти: посада головного тренера дістанеться саме йому. "Мені дуже ясно дали зрозуміти, що я буду тренером. А потім так само ясно дали зрозуміти, що не буду. Тоді я був спустошений і розлючений, але зараз я вдячний і справді щасливий знаходитися там, де я є", — додав він.

У підсумку збірну США знову очолив Берголтер (якого звільнили у вересні 2024-го, замінивши на Маурісіо Почеттіно). А сам Марш у травні 2024 року став головним тренером збірної Канади, іншого співгосподаря майбутнього ЧС-2026. Під його керівництвом канадці дійшли до півфіналу Кубка Америки. Загалом на чолі кленових Марш здобув 12 перемог, 10 нічиїх та зазнав 5 поразок у 27 матчах.

Тренер підкреслює, що канадська футбольна екосистема підходить йому набагато більше:

"У США футбол має багато сфер впливу, багато его і думок людей, які хочуть мати право голосу. У Канаді все спокійніше. Тут більше бажання працювати разом. Я не маю потреби ходити і почуватися великим босом", — зазначив фахівець.

Попри образу на американську федерацію, Марш зазначає, що бажає успіху Маурісіо Почеттіно та розвитку футболу в США. Проте жартує: "Єдине — коли вони грають проти нас, я хочу, щоб вони програли!", резюмував Джессі