Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 5 липня 2026 року.

Національні збірні Норвегії та Бразилії зустрічались поміж собою в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у Нью-Йорк/Нью-Джерсі.

Команда Карло Анчелотті втратила відмінну нагоду повести за рахунком на початку цієї зустрічі, не реалізувавши пенальті.

Після цього гра була рівною, але від середини другого тайму колектив Столе Сольбаккена почав переважати суперників у атаці, і зрештою своє слово сказав найкращий бомбардир "вікінгів".

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Норвегія — Бразилія:

Бразилія — Норвегія 1:2

Голи: Неймар, 90+10 (пен.) — Голанд, 79, 90

На 14-й хвилині Бруно Гімараес (Бразилія) не забив пенальті (воротар).

Бразилія: Аліссон — Даніло да Сілва, Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Раян (Даніло Олівейра, 68), Гімараес (Едерсон, 79), Каземіро, Марітнеллі (Неймар, 68) — Кунья (Ендрік, 58), Вінісіус.

Норвегія: Нюланн — Рюерсон (Еурснес, 63), Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 46), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 46).



Попередження: Неймар