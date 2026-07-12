Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Мурата Якина провела понад 50 хвилин у меншості, і до футбольної лотереї так і не дотягнула.

Чвертьфінали на чемпіонаті світу минають дуже швидко. Бам-бам-бам, і ось — уже остання гра та залишається визначити того, хто долучиться до четвірки найсильніших національних збірних на планеті. А претендентів на цей статус залишалось лише двоє — чинний володар кубка світу Аргентина та Швейцарія, яка вже подолала важливий психологічний бар’єр 1/8 фіналу, але далі треба було зустрітись із, напевно що, найсильнішим суперником для команди Мурата Якина на цьому шляху.

У попередній грі проти Колумбії у виконанні "Наті" ми вже бачили, що вони загалом не проти віддавати м’яч суперникам та просто збивати їхній атакувальний темп, щоб таким чином убезпечити власні ворота та, якщо вдасться, затягнути гру не тільки до овертаймів, а й до серії пенальті зрештою. І якщо така тактика працює, то чому швейцарці мають відмовляти собі в задоволенні продовжувати нею користуватись?

Інша справа, коли щось іде не за планом. Як сталось цього разу, наприклад. Уже на 10 хвилині рахунок було відкрито, бо Мессі подачею з кутового на лівому фланзі знайшов голову Мак Аллістера на ближній стійці, а той перевів м’яч у вільний дальній кут чужих воріт. Бездоганний початок гри від команди Ліонеля Скалоні, яка таким чином отримувала можливість уже зі свого боку почати сушити гру.

Швейцарці до таких змін настрою на полі готовими не були взагалі, що позначалось на подальшій поведінці команди Скалоні. Якщо хтось із європейських уболівальників у настільки ранній час до завершення першого тайму не позіхнув, то, напевно, виспались перед початком цього протистояння. Хоча як, якщо до цього була запальна зустріч Норвегії та Англії? Незрозуміло. Але цей перший тайм треба було якось перетравити.

Бо було насправді для чого. У другому таймі Аргентина трохи атакувала на самому початку, але десь від 60 хвилині Швейцарія почала раз-по-раз знаходити шляхи до чужих воріт. І тут момент Емболо виник, а потім і Ндоє, а потім і Джака розрядив свою гармату з дальньої відстані, а потім Ндоє взагалі забив на 67 хвилині з гострого кута на лівому фланзі штрафного. І тут уже південноамериканцям стало не до жартів.

Проте чомусь "Наті" вирішили, що команді Скалоні надто легко вдається переносити ці неприємні моменти через пропущений м’яч, тому вже за п’ять хвилин після гола власної команди Емболо вчинив відверту дурість. Біля технічної зони вирішив намалювати фол Паредеса, маючи при цьому попередження, і якщо головного арбітра вдалось таким чином перехитрити, то VAR — ні. Друга жовта, і вилучення аж ніяк не гірше за червону Альмірона за рівнем недоречності.

Аргентина, зрозуміло, не хотіла б за таких умов переводити гру в овертайм, але довелось це робити, бо команда Скалоні наче й мала чергові моменти для Мак Аллістера, Лісандро Мартінеса та Мессі, але й реалізовувати їх не вдавалось. Тож так, довелось знову знаходити резерви грати ще пів години проти суперників, які явно не хотіли розкриватись у меншості.

Швейцарії треба було просто якимось чином протриматись пів години. Але за таких умов зробити це було дуже складно. Перший овертайм "Наті" при цьому якось відіграли, але другий — банально не вистачило людини полі. Особливо в моменті на 112 хвилині, коли в Альвареса на лівому фланзі був час підготувати дальній удар, а в те, що він зможе з того положення влучити в протилежну дев’ятку, сумнівів якось не виникало. Третій ж гол аргентинців у цій грі прийшов уже тоді, коли команда Якина побігла рятуватись, і геть при цьому забула про захист, чим скористався як не Альмада, так Лаутаро Мартінес у контратаці.

Фінальний свисток португальського головного арбітра Жуана Педру да Сілви Піньєйру зафіксував вихід національної збірної Аргентини до півфіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Швейцарії турнірний шлях у плейоф обірвався посередині.



Аргентина — Швейцарія 3:1

Голи: Мак Аллістер, 10 , Х. Альвареса, 112, Лаут. Мартінес, 120+1 — Ндоє, 67

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 85), Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко (Гонсалес, 78) — Де Пауль (Лаут. Мартінес, 85), Мак Аллістер, Паредес (Лопес, 110), Е. Фернандес (Альмада, 91) — Мессі, Х. Альварес.

Швейцарія: Кобель — Закарія (Яшарі, 96), Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90+5) — Фройлер, Джака — Рідер (Мугайм, 86), Соу (Відмер, 86), Ндоє (Амдуні, 86) — Емболо.



Попередження: Альмада, Лаут. Мартінес — Емболо

На 72-й хвилині був вилучений Брель Емболо (Швейцарія) (друге попередження).