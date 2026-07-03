Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 3 липня 2026 року.

Збірна Швейцарії у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 впевнено обіграла національну команду Алжиру (2:0).

Команда Мурата Якина відкрила рахунок на десятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Брель Емболо, який замкнув простріл від партнера по команді.

Потім на старті другого тайму Дан Ндоє класно пробив із лінії штрафного майданчика, потрапивши точно у кут воріт алжирців.

Таким чином, Швейцарія вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де зіграє проти переможця пари Колумбія – Гана.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Швейцарія — Алжир:

Швейцарія — Алжир 2:0

Голи: Емболо, 10, Ндоє, 46.

Швейцарія: Кобель — Закарія (Відмер, 87), Ельведі, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Ндоє (Ебішер, 87), Манзамбі (Окафор, 71), Варгас (Рідер, 70) — Емболо (Амдуні, 83).

Алжир: Зідан — Бельгалі (Бульбіна, 82), Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Зеррукі (Хаджам, 59), Бенталеб (Будауї, 71) — Марез (Хадж Мусса, 71), Ауар (Гуїрі, 59), Шаїбі — Маза.

Попередження: Шаїбі, Будауї.