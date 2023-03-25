Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Караваєв розповів про останнє тренування національної команди на базі Брентфорда.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував підготовку національної команди до стартового матчу відбору Євро-2024 проти Англії.

"Сьогодні в нас було емоційне заняття з елементами жартів, але водночас інтенсивне. Подекуди виконувати технічні елементи було важко, однак цікаво. Добре посміялися, узяли участь в іграх. Усе це покращує наш емоційний стан.

Коли твої партнери, що поступилися у грі, стають, нахилившись, рядком у воротах, звісно, б'ю й хочу влучити в них. Інакше навіщо ж бити? А от коли сам стаєш у таку ж позу, якось не хочеться, щоб партнери влучали...

Після контрольного матчу з Брентфордом утоми не відчуваємо — усе дуже добре. Усі зіграли по тайму, окрім Буяльського, який відіграв увесь поєдинок. Навантаження було середнім. Така нормальна тренувальна зустріч із підвищеною відповідальністю.

Зараз у команді велика конкуренція, усі готові, працюють щосили. Й атмосфера гарна, і бойовий дух, що дуже важливо, на високому рівні. Ми одна сім'я, робимо одну справу, і всі допомагають один одному", - наводить слова Караваєва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.