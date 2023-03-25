Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник англійської збірної поділився своїми думками напередодні матчу з Україною.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував майбутній матч відбірного циклу Євро-2024 проти України.

"Ми тренувалися з цією групою гравців весь тиждень, тому дзвонити комусь іншому було б досить складно, тому що ми уявлення не маємо, де вони можуть бути, та яке їхнє тренувальне навантаження за останні кілька днів. Тому, якби ми збиралися додавати гравців зараз, ми зробили б це з команди U-21, але у них сьогодні гра, і ми думаємо, що у нас достатньо футболістів, щоб відіграти завтрашню гру.

Гендерсон мало тренувався минулого тижня з Ліверпулем через хворобу, але зараз з ним усе добре. У Беллінгема та Філліпса теж. Зрозуміло, що Келвін відіграв свої перші за деякий час 90 хвилин проти Італії, тому доведеться оцінити його свіжість. Ми повинні знайти правильний баланс між безперервністю та послідовністю, але також і свіжістю.

Що мене порадувало, то це стійкість та різні якості, які ми продемонстрували у матчі проти Італії. Якщо завтра ми зможемо поєднати все разом, це буде ідеально.

Я зосереджуюсь на завтрашній грі. Нам потрібно перемагати і набрати шість очок. Якщо ми хочемо, щоб нас вважали топ-збірною, нам потрібно підтвердити наш виступ та результат, які ми показали у грі з Італією.

Ми бачили на початку війни, як Україна приїжджала в Шотландію на плей-оф ЧС-2022. Це дуже горда група гравців, які повністю віддані тому, щоб принести задоволення своїй публіці.

Ми, звичайно, дуже співчуваємо тому, що відбувається, але завтра буде гра у футбол. Ми повністю зосереджені на тому, щоб виграти матч", - наводить слова Саутгейта Sky Sports.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.