Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок проти команди Сергія Реброва пройде 19 червня.

Футбольна асоціація Мальти на своєму офіційному сайті оголосила список викликаних футболістів на найближчі матчі у червні.

У заявку команди Мікеле Марколіні потрапили 26 футболістів.

Воротарі: Генрі Бонелло (Хамрун Спартанс), Кейн Формоза (Валлетта), Меттью Грек (Сіренс).

Захисники: Зак Мускат (Фаренсе, Португалія), Жан Борг (Фіделіс Андріа, Італія), Фердінандо Апап, Курт Шоу (обидва — Хіберніанс), Стів Борг (Хамрун Спартанс), Карл Мікаллеф (Гуджа Юнайтед).

Півзахисники: Хуан Корбалан, Раян Камензулі, Меттью Гійом'є, Джозеф Мбонг (усі — Хамрун Спартанс), Адам Магрі (Флоріана), Стівен Пізані, Ніколай Мускат (обидва — Гзіра Юнайтед), Кейн Аттард, Яннік Янкам (обидва — Біркіркара), Бйорн Крістенсен, Джейк Грек (обидва — Хіберніанс).

Нападники: Джоді Джонс (Ноттс Каунті, Англія), Юрген Дегабріеле (Хіберніанс), Шон Дімек (Валлетта), Кіріан Нвоко (Санта-Лючія), Люк Монтебелло (Біркіркара), Александер Сатаріано (Бальцан).

Перша гра для Мальти буде товариською проти Люксембургу, яка відбудеться 9 червня. Потім будуть два матчі у рамках відбору Євро-2024 проти Англії (16 червня) та України (19 червня).

Нагадаємо, сьогодні УАФ оголосила про призначення нового головного тренера збірної України, яким став Сергій Ребров.