Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український голкіпер поділився своїми думками після гри із Північною Македонією.

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Північної Македонії.

"Дуже цікаво працювати з Ребровим. Дуже подобається його впевненість та спокій. Навіть коли був такий хаос: 0:2, все погано, він сказав усе, що треба сказати. Вказав нам на помилки, сказав, що все в наших руках і є ще другий тайм. Це, я вважаю, був одним із ключових моментів.

Коли ти бачиш, що тренер спокійний і впевнений у нашій перемозі, то це передається гравцям, які потім виходять зарядженими перемагати. Дуже цікаві його ідеї. Дуже радий, що маю можливість попрацювати із Сергієм Станіславовичем та його тренерським штабом", – сказав Трубін в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вже завтра, 19 червня, Україна проведе наступний матч відбору Євро-2024 проти Мальти. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.