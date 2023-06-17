Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

У першому офіційному матчі нового керманича на чолі колективу згоріти в першому таймі з рахунком 0:2 та бути за крок від повного провалу — це ще треба вміти. Збірна України напередодні зіграла гру, яку в момент настання перерви ми всі хотіли якнайшвидше забути, але вже після фінального свистка вважали чи не найбільш видовищним порятунком за всю історію національної команди.

Передумови для цього створив тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим та своєчасні тактичні рішення вкупі з майстерністю окремих виконавців. Власне ця гра в чомусь була схожою на похід до окуліста людини з поганим зором на одне око — якщо по черзі примружувати кожне, то картинка буде геть різною, проте ми спробуємо подивитись на події на полі одночасно з точок зору двох таймів.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Північної Македонії отримав нападник нашої національної команди — Михайло Мудрик, який цього разу звично зіграв на лівому фланзі атаки, де запам’ятався вболівальникам, передусім, виконанням двох гольових передач.

Цей матч не став виключенням для Мудрика в каскаді складних протистояння під значним психологічним навантаженням через завищенні очікування збоку футбольної спільноти. І якщо в першому таймі, як і решта партнерів, Михайло нагадував бліду тінь своєї колишньої форми, то вже після перерви ситуація почала разюче змінюватись. Гравцю вдалось продемонструвати як відмінні швидкісні навички, так і дивовижне відчуття моменту для передачі, хоча й без того правий фланг захисту суперників устиг витратити чимало зусиль на стримання лише його одного.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Тоше Проескі (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 6,0. Багато хто на тлі поганого настрою після перегляду першого тайму міг випустити з поля зору той сейв нашого воротаря під час пострілу зі штрафного від Аліоські. Але якщо повернутись до цього моменту, то рахунок дійсно міг би стати 0:3, і що тоді залишалося б робити? Перед Трубіним цього вечора було не надто багато дійсно серйозних викликів, аби можна було назвати виключно його героєм протистояння, проте там, де це було потрібно, воротар робив усе від себе залежне для порятунку команди. Можна було побачити припущення, що мав рятувати під час пострілу Ельмаса, однак то радше можна списати на емоції, яких у кожного було дуже багато станом на момент завершення першого тайму.

Олександр Тимчик — 5,0. Правого захисника збірної України засипали компліментарною лексикою після гри проти Німеччини настільки, що його виступ у звітному протистоянні на тлі відсутності результативних дій виглядав мляво. Власне, Ребро надав можливість Тимчику відіграти лише перший тайм, після чого замінив поперерві на Коноплю, який у підсумку забив один із голів. Тренер на прес-конференції сказав, що Олександр просто не ввійшов у гру. Що ж, трапляється й таке.

Ілля Забарний (7,0) — Микола Матвієнко (5,0) — 6,0. На жаль, черговий матч збірної України відзначався помилками одного з наших центральних захисників, тоді як інший його партнер відіграв на цілком пристойному рівні й навіть забив у дуже слушний момент. Матвієнко привіз пенальті на рівному місці в ситуації, коли гравець із його досвідом мав би розбиратись спокійно. На цьому тлі молодший на сім років Забарний виглядав просто скелею впродовж усього протистояння, тож можемо тільки привітати з дебютним голом. А ось Миколу ми навряд чи побачимо в третьому матчі червневого циклу.

Віталій Миколенко — 5,5. Флангових захисників збірної України цього вечора відрізняло тільки те, що Миколенко мав кращі показники за точністю передач та більш солідно виглядав у обороні, аніж Тимчик. Саме тому одного замінили після перерви, а інший дограв до фінального свистка й під завісу протистояння навіть устигав долучатись до швидких атак. Нічого видатного один із представників АПЛ цього вечора не зробив, проте й відвертих помилок із його боку не було.

Віктор Циганков — 7,5. Єдиний представник Ла Ліги в складі нашої команди цього вечора, як і решта партнерів, зіграв два цілком різні тайми. До перерви, у кращому випадку, Циганков просто отримував м’яч на чужій половині, хоча значно більше часу намагався банально відшукати місце в атаці. Але вже після відпочинку на його рахунку опинились і гольова подача з кутового, і переможний м’яч ефектним ударом головою. А забив би гол в епізоді трохи раніше, то й на друге поспіль звання Леву матчу міг би зазіхнути.

Тарас Степаненко — 6,5. Цей матч був геть неоднозначним, оскільки в першому таймі боротьба, хоча й відбувалась переважно в центрі поля, але суттєвого внеску опорного півзахисника майже не відчувалась. Та й суперники значно менше вантажили м’яч до штрафного, аніж німці кілька днів тому, тож Степаненка ледве вдавалось вихопити з натовпу очима. А в другій половині господарі провели обмежену кількість наступів, які також не викликали особливих труднощів. У решті ситуацій, там, де це було можливо, Тарас вигравав боротьбу.

Георгій Судаков — 6,5. Коли вся команда без виключення й гадки не має, що робити на половині поля суперників, то й на креативного виконавця покладатись немає жодного сенсу. Інша справа — моменти після перерви, коли Судакову почали вдаватись навіть такі божевільні передачі, яку він віддав на Циганкова, але той змарнував один із своїх відмінних шансів. Проте цих сміливих дій від Георгія ще потрібно було дочекатись, тоді як решта пасів, у кращому випадку, не обертались контратаки на наші ворота.

Михайло Мудрик — 8,0. Він усе сказав на післяматчевій прес-конференції: "Ніколи не сумнівайтесь у мені". У контексті сьогодення так і хочеться відповісти: "Віримо, я повірив", проте, якщо відходити від жартів, ми дійсно дочекались від Мудрика результативних дій у найбільш слушний для цього момент. Нечувана швидкість та бачення поля — за ці дві переваги за нього й були готові заплатити такі шалені кошти. Північномакедонська збірна, вочевидь, вивчала сильні сторони Михайла, однак як його стримати, якщо дійсно почало фартити?

Андрій Ярмоленко — 5,5. Нікуди не поділась жага працювати на користь команди в капітана збірної України, проте, будемо відверті, у атакувальній фазі цього вечора Ярмоленко проявив себе кепського. Повільні рухи з та без м’яча, передачі абикуди — усе це супроводжувало виступи Андрія майже весь час перебування на футбольному полі. Майже. Окрім моменту, що передував нашому першому голу, бо той самий кутовий заробив саме Ярмоленко. Напевно, своєю першою дійсно якісною дією за гру.

Артем Довбик — 5,0. Те саме, що й у випадку з Тимчиком, — просто не ввійшов у гру. Нападник без м’яча в грі без моментів та без перебування команди на чужій половині поля — зайвий баласт, який одразу після перерви було ухвалено рішення скинути.

Владислав Ванат — 6,5. Утім, мало що цього вечора вдавалось і Ванату, який був покликаний замінити Довбика після перерви. Говоримо "майже", бо саме Владислав у підсумку й "заробив" друге попередження для Муслію дуже якісним фінтом прямо перед носом у опонента.

Юхим Конопля — 7,5. Бували в цьому сезони такі матчі донецького Шахтаря за участі правого захисника, коли він власними зусиллями випалював фланг. Однак цього разу була геть інша історія. Концептуально, Юхим жодним чином не розширював опції використання Тимчика, замість якого вийшов поперерві, але просто почував себе більш упевненим та в слушний час підійшов другим темпом до атаки. Те, що конкурент у боротьбі за позицію саме цього вечора, напевно, так і не зробив би.

Руслан Маліновський — 6,0. Якогось "Вау!"-ефекту від появи Маліновського на полі ми в цьому матчі так само не спостерігали, хоча він і з’явився за мить до лише другого голу нашої команди. Важка гра для будь-кого, хто перебував на полі, і Руслан у цьому плані винятком не став. Кілька вдалих дій під час відбирання м’яча, проте із загостренням якось не вийшло.

Сергій Сидорчук, Олександр Зубков — дві тактичні заміни під завісу гри, коли потрібно було просто проконтролювати рівень напруги. Але є думка, що вони були передвісниками ротації в грі проти Мальти.

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