Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Італією.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (1:2).

"Зараз немає сенсу шукати якихось виправдань — треба працювати. В італійців так само була гра три дні тому. Тож немає сенсу щось казати про відновлення.

Моя прикра помилка — я не підібрав шипи… Перший гол італійців сильно вплинув на подальшу гру. Але ми грали достатньо непогано, Сергій Станіславович нас похвалив. Ми робили все від себе залежне. Звичайно, було дуже важко. За такої підтримки на Сан-Сіро проти такої команди дуже непросто грати.

Як бачите, на такому рівні подібних помилок не пробачають. Однієї помилки достатньо, щоб суперник забив гол. Хочу вибачитися перед партнерами по команді, уболівальниками, тому що на такому рівні я не маю припускатися таких помилок. Дрібниць у футболі не буває.

Ми розуміємо, що нам треба додавати багато в чому, працювати. Будемо вірити, що в нас є всі шанси вийти з групи. У нас попереду ще три матчі, тож готуємося до них.

Володіння м’ячем у матчах із такими суперниками? Усе можливо, насамперед це залежить від голови, менталітету. Дуже складно грати проти Англії чи Італії, адже на перше місце виходить ім’я збірної, вони одразу починають володіти ініціативою.

Дуже великий тиск, коли граєш на Сан-Сіро у присутності 60 тисяч уболівальників. Дуже високий пресинг із боку господарів", - сказав Судаков в інтерв'ю УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — Україна.