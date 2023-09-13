Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Італією.

Вінгер та капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував поразку своєї команди у матчі відбіркового циклу Євро-2024 проти Італії (1:2).

"По-перше, дякую за приз. Був важкий матч, на тлі того, що ми грали через два дні на третій після зустрічі з Англією, важко протистояти такому супернику, як Італія. Десь вплинула втома.

Результат по грі. У футболі бувають перемоги й поразки, найголовніше — рухатися далі й робити висновки. У нас нічого не закінчилося — починається найцікавіше. Зробимо висновки, розберемо цю гру вже на наступному зборі. Будемо працювати й рухатися далі.

Ніхто не здається. Звичайно, поєдинок міг скластися по-різному, але результат на табло. Потрібно змиритися із цим і в майбутніх матчах не припускатися помилок, які були в грі з Італією", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — Україна.