Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський голкіпер поділився своїми думками після гри з Україною.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував нічию у матчі відбору Євро-2024 проти України (0:0), внаслідок якої італійці пробилися на чемпіонат Європи.

"Ми дуже щасливі. Ми там, де заслуговуємо бути. У нас виникло багато труднощів, але завдяки новому тренеру та його штабу ми повернулися.

Ми їдемо на Євро-2024 в якості чинних чемпіонів, і знову віддамо всі сили, знаючи, що можемо досягти успіху, якщо будемо грати з таким настроєм.

Дякуємо нашим вболівальникам. Вони дуже допомогли нам захищатися на останніх хвилинах. Ми всі були єдині", - наводить слова Доннаруми прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.