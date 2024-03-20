Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

В офіційному тренуванні взяли участь усі 28 гравців, включаючи Віктора Циганкова.

Збірна України провела передматчеве тренування на полі стадіону Біліно поле, де вже завтра пройде матч проти Боснії і Герцеговини. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Футболісти національної команди охарактеризували газон гарної якості як "швидкий".

У тренуванні взяли участь усі 28 гравців, включаючи вінгера Віктора Циганкова, який працював без обмежень.

Зокрема, тренувальне заняття було присвячене роботі з м'ячем: контроль та володіння, а також пасинг. Потім були відпрацьовані комбінації із помітною ротацією виконавців.

Вже завтра головний тренер збірної Сергій Ребров визначитися із заявкою на матч, в яку потраплять 23 гравці з 28. Стартовий склад стане відомим за 75 хвилин до стартового свистка.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться завтра, 21 березня, о 21:45 за Києвом.