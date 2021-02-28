Фавориты противостояний

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Центральной игрой 16-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние между донецким Шахтером и луганской Зарей.

Шахтер — Заря

Воскресенье, 28 февраля, 17:00. Киев, НСК Олимпийский. Главный арбитр — Екатерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Принципиальное региональное дерби ожидает украинского болельщика в этот уик-энд. Действующие чемпионы Украины уже три матча кряду не могут обыграть подопечных Виктора Скрипника, что серьезно бьет по их имиджу. Однако на сей раз футболисты донецкого Шахтера попробуют использовать положительный эмоциональный фон от успеха на международной арене, и попытаются отбросить на более безопасную дистанцию одного из своих преследователей.

Тонкость ситуации для коллектива Луиша Каштру состоит также и в том, что дончане не будут знать результат игры прямого конкурента в лице киевского Динамо, которое свой матч против ПФК Львов проведет в позднем временном слоте. Безусловно, у Зари нет подобного совпадения довлеющих над командой факторов, поэтому и результаты команды Скрипника в предшествующий период исключительно положительные.

Достаточно сложно в это поверить, с оглядкой на неуверенный старт сезона, но луганчане действительно не теряю очки с начала ноября прошлого года. И это только увеличивает давление на их соперников, которые по ходу текущего футбольного года уже успели совершить непозволительно большое количество осечек.

Букмекеры считают фаворитом встречи Шахтер. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горняков" коэффициент 1,59. Победа Ливерпуля оценена в 5,50, а ничейный результат — в 4,15.

Матч Шахтер — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.