Франція

Трансфер до Італії виявився невдалим.

Марокканський нападник Закарія Абухляль минулого літа перейшов до італійського Торіно із французької Тулузи за 8 млн євро.

Однак за перше півріччя перебування в розташуванні "биків" 25-річний виконавець може похизуватись лише 328 хвилинами в 12 матчах.

Футболіст розчарований таким рівнем ігрової практики й уже повідомив клубу про бажання піти цієї зими.

Ситуацією намагається скористатись французький Нант, який запропонував 6 млн євро й очікує на згоду гравця найближчим часом.

Контракт до 2030 року з піврічною орендою та ще чотирма сезонами в складі вже готовий.