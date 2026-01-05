Трансфер до Італії виявився невдалим.
Закарія Абухляль, Getty Images
05 січня 2026, 09:32
Марокканський нападник Закарія Абухляль минулого літа перейшов до італійського Торіно із французької Тулузи за 8 млн євро.
Однак за перше півріччя перебування в розташуванні "биків" 25-річний виконавець може похизуватись лише 328 хвилинами в 12 матчах.
Футболіст розчарований таким рівнем ігрової практики й уже повідомив клубу про бажання піти цієї зими.
Ситуацією намагається скористатись французький Нант, який запропонував 6 млн євро й очікує на згоду гравця найближчим часом.
Контракт до 2030 року з піврічною орендою та ще чотирма сезонами в складі вже готовий.