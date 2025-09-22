Інше

Ламін в повному порядку.

Вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля визнано найкращим молодим гравцем року за версією France Football. Про це повідомляє офіційна сторінка X організації.

Зазначимо, що 18-річний іспанець отримав трофей імені Раймона Копа вдруге поспіль.

На зазначену нагороду можуть претендувати футболісти не старше 21 року. Ямаль випередив у голосуванні партнера по команді Пау Кубарсі (Барселона), Аюба Буадді (Лілль), Дезіре Дуе, Жуана Невеша (обидва — ПСЖ), Естевана (Челсі), Діна Гюйсена (Реал Мадрид), Родріго Мору (Порту), Майлза Льюїс-Скеллі (Арсенал) та Кенана Їлдиза (Ювентус).

Минулого сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 55 матчів, забив 18 голів та віддав 25 результативних передач. В свою чергу вже цієї кампанії 18-річний вінгер провів за "Барсу" три зустрічі, забив два голи та віддав три гольові передачі.