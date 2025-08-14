Інше

Форвард ПСЖ прокоментував перемогу в Суперкубку УЄФА.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен в серії пенальті в Удіне обіграв лондонський Тоттенгем у матчі за Суперкубок УЄФА.

ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Гонсалу Рамуш прокоментував виступ власної команди.

"Мені потрібно було увійти в гру та показати, що вона ще не закінчена для нашої команди. Це наш загальний менталітет — ті, хто виходить на заміну, повинні вийти та зробити різницю. Ми ніколи не здаємось.

Я дуже радий. Це був чудовий день з особливим трофеєм. Ми не знаємо, коли наступного разу будемо знову боротися за нього.

Для новачків, які тільки-но прийшли до клубу, це був їхній перший трофей. Чудово знати, що ми тут, щоб перемагати, а не просто грати у футбол.

Чи залишаюсь я в ПСЖ на цей сезон? Так", — заявив португальський виконавець.

Наступний матч французький Парі Сен-Жермен проведе на виїзді проти Нанта.