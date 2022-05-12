Германия

Польський нападник може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Роберт Левандовськи вирішив залишити Баварію, повідомляє журналіст Нікола Скіра.

За його інформацією, 33-річний футболіст вирішив не продовжувати контракт із мюнхенською командою.

На Левандовського претендує Барселона, яка готова запропонувати поляку угоду на два сезони.

У поточному сезоні Роберт очолює таблицю бомбардирів Бундесліги: на його рахунку 34 голи у 33 матчах. Також на його рахунку три результативні передачі.