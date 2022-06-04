Германия

Форвард усе ще не квапиться продовжувати чинну угоду з клубом.

Історія з продовженням контракту між нападником мюнхенської Баварії Сержем Гнабрі та його клубом цього трансферного вікна обіцяє стати не менш цікавою, аніж до цього були невдалі перемовини його одноклубника Роберта Левандовські.

Уже минуло кілька раундів перемовин, проте досягти домовленостей стосовно заробітної платні німецького футболіста сторонам так і не вдалося.

Однак, як повідомляє німецька преса, Серж не хоче залишати клуб цього літа, на відміну від того ж Левандовські, тому що почувається комфортно під керівництвом Юліана Нагельсманна.

Позиція Баварії стосовно цього рішення її виконавця для 26-річного гравця є невтішною — клуб не хоче втрачати гравця безкоштовно, тому без продовження контракту планує продати його за будь-яку ціну.

У цьому сезоні Гнабрі зіграв 45 матчів, забивши 17 голів та віддавши 10 гольових передач.