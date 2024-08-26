Німеччина

Ось вам і Компані.

В рамках 1-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула важку перемогу над Вольфсбургом (3:2).

За інформацією статистичного порталу Opta, Баварія залишилася непереможеною у своєму першому матчі сезону Бундесліги в 13-й раз поспіль.

Зазначається, що це досягнення стало новим рекордом для команд в історії Бундесліги. Відтепер на рахунку "рекордмайстер" 11 перемог та 2 нічийних результати в першому матчі сезону чемпіонату Німеччини.

Раніше повідомлялося, що пішов з життя відомий німецький тренер Крістоф Даум.