Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Новий в Бундеслізі розпочнеться вже 22 серпня — Баварія зіграє на своєму полі проти РБ Лейпциг. Саме мюнхенців експерти вважають головним претендентом на перемогу у чемпіонаті. Ця подія оцінена коефіцієнтом 1.3.

Очікується, що нав'язати боротьбу за трофей Баварії спробує леверкузенський Баєр з Еріком тен Гагом. Поставити на "фармацевтів" можна з показником 7.0. Ще один претендент на срібну салатницю — Боруссія Дортмунд. Успіх "джмелів" оцінюється коефіцієнтом 9.

Інші претенденти:

РБ Лейпциг — 15

Айнтрахт Ф — 38

Фрайбург — 95

Штутгарт, Вольфсбург, Майнц, Вердер, Боруссія М — 141

Уніон, Гоффенгайм — 241

Всі інші — 500

Пишіть свої думки щодо наступного чемпіона Німеччини в коментарі.