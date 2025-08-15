Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.
Баварія, getty images
15 серпня 2025, 14:30
Новий в Бундеслізі розпочнеться вже 22 серпня — Баварія зіграє на своєму полі проти РБ Лейпциг. Саме мюнхенців експерти вважають головним претендентом на перемогу у чемпіонаті. Ця подія оцінена коефіцієнтом 1.3.
Очікується, що нав'язати боротьбу за трофей Баварії спробує леверкузенський Баєр з Еріком тен Гагом. Поставити на "фармацевтів" можна з показником 7.0. Ще один претендент на срібну салатницю — Боруссія Дортмунд. Успіх "джмелів" оцінюється коефіцієнтом 9.
Інші претенденти:
РБ Лейпциг — 15
Айнтрахт Ф — 38
Фрайбург — 95
Штутгарт, Вольфсбург, Майнц, Вердер, Боруссія М — 141
Уніон, Гоффенгайм — 241
Всі інші — 500
Пишіть свої думки щодо наступного чемпіона Німеччини в коментарі.