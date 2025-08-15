Німеччина

Французький вінгер підписав трирічний контракт із саудівським клубом.

Вінгер Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман став гравцем саудівського клубу Ан-Наср. Контракт розрахований на три роки – до літа 2028 року.

За даними ЗМІ, сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро, хоча клуб офіційно її не розголошує.

Коман виступав за мюнхенську команду з 2015 року, вигравши низку трофеїв, включно з Лігою чемпіонів сезону-2019/20. У сезоні-2024/25 вінгер провів 41 матч у всіх турнірах, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

За збірну Франції Коман має на рахунку вісім голів і п'ять асистів у 58 матчах.

Декілька днів тому Аль-Наср також підписав центрального захисника Барселони Іньїго Мартінеса.