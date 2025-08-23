Німеччина

Як Марко Ройс, але в зворотньому напрямку.

Американський атакувальний півзахисник Джованні Рейна з літа 2019 року є гравцем дортмундської Боруссії, однак у останньому сезоні його майбутнє в клубі за рік до завершення контракту опинилось під великим питанням.

У підсумку 22-річний виконавець отримав пропозицію від італійської Парми цього літа й був близьким до того, щоб погодитись на перехід.

Однак на обрії своєчасно з’явилась Боруссія з Менхенгладбаха та запропонувала футболісту залишитись у Бундеслізі.

Перемовини поміж усіма сторонами тривали не один тиждень, але зрештою все було узгоджено.

3 млн євро гарантовано отримає Дортмунд, а ще 4 млн євро надійдуть на його рахунки в якості можливих бонусів, 75% з яких вважаються легкодосяжними.

Сьогодні Рейна відбуде на медогляд у новому клубі.

Другу частину минулого сезону американець провів за англійський Ноттінгем Форест, де відіграв 10 матчів та зробив один асист.