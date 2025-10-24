Друга перемога поспіль "музикантів".
24 жовтня 2025, 23:48
В рамках 8-го туру німецької Бундесліги Вердер в Бремені приймав берлінський Уніон.
Вердер – Уніон 1:0
Гол: Грюлль 72
Вердер: Бакхаус — Фрідль, Кулібалі, Піпер, Сугавара (Малатіні, 90) — Лінен, Стаге — Мбангула (Пуертас, 84), Шмід, Грюлль (Штарк, 90) — Боніфейс (Топп, 84)
Уніон: Реннов – Лейте (Чжон У Ен, 79), Кверфельд, Дукі – Кен (Роте, 61), Кемляйн (Шефер, 61), Хедіра, Тріммель (Габерер, 79) – Анса, Берк – Ілич (Скарке, 29)