Форвард "лісників" може змінити АПЛ на Бундеслігу.
Арно Калімуендо, Getty Images
30 грудня 2025, 10:51
Нападник Ноттінгем Форест Арно Калімуендо може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлений Айнтрахт, який вже розпочав переговори з клубом АПЛ щодо можливого трансферу гравця.
Калімуендо перебрався до складу "лісників" минулого літа за 30 млн євро з Ренна. На його рахунку 13 матчів та два забиті м'ячі.
Після 15 турів Айнтрахт набрав 23 очки і посідає сьоме місце у Бундеслізі.
