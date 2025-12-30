Німеччина

Форвард "лісників" може змінити АПЛ на Бундеслігу.

Нападник Ноттінгем Форест Арно Калімуендо може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлений Айнтрахт, який вже розпочав переговори з клубом АПЛ щодо можливого трансферу гравця.

Калімуендо перебрався до складу "лісників" минулого літа за 30 млн євро з Ренна. На його рахунку 13 матчів та два забиті м'ячі.

Після 15 турів Айнтрахт набрав 23 очки і посідає сьоме місце у Бундеслізі.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт Ф купив найкращого бомбардира другої Бундесліги.