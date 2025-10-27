Німеччина

Легенда мюнхенського клубу вражений роботою бельгійського тренера, який, на його думку, повернув команді єдність та ясність.

Лотар Маттеус вважає, що Венсан Компані "перевинайшов" мюнхенський клуб і перетворив його на одного з головних претендентів на перемогу в Лізі Чемпіонів цього сезону. ​

Баварія демонструє ідеальний старт сезону, здобувши перемоги у всіх матчах. На думку Маттеуса, цей успіх безпосередньо пов'язаний з методами бельгійського фахівця. ​

"З Компані ми уклали чудову угоду, – заявив Маттеус в ефірі Sky Sport. – Він знову почав залучати гравців до своїх рішень і говорив чітко, відкрито та чесно".

​Володар Золотого м'яча похвалив Компані за те, що він приніс стабільність у клуб після кількох хаотичних років.

"Він перевинайшов Баварію після чотирьох чи п'яти років хаосу і зробив багато речей, яких клубу не вистачало в ті роки. Він повернув почуття солідарності та знову об'єднав команду", – додав Маттеус.

​Легендарний німець упевнений, що якщо мюнхенці зможуть підтримувати заданий рівень, їхні шанси на європейський тріумф дуже високі. ​

"Якщо вони збережуть цей рівень продуктивності, вони будуть одними з головних фаворитів Ліги Чемпіонів", – підсумував Маттеус.