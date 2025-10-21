Тренер продовжив співпрацю з мюнхенцями до 2029 року.
Венсан Компані, ФК Баварія
21 жовтня 2025, 14:26
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані продовжить роботу в клубі.
Сторони підписали нову угоду до 2029 року, повідомила прес-служба німецького гранда. Попередній контракт тренера спливав у 2027 році.
Компані очолив Баварію влітку минулого року, замінивши Томаса Тухеля. Під керівництвом 39-річного фахівця клуб став чемпіоном Німеччини та виграв Суперкубок країни.
У поточному сезоні Бундесліги Баварія впевнено лідирує, здобувши перемогу в усіх семи матчах. Команда має 21 очко та відривається від найближчого переслідувача на п’ять балів.
Раніше повідомлялося, що Баварія не цікавиться Влаховичем.