Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Англійський Ліверпуль у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв мадридський Реал на власному полі (1:0).

Насичений на події поєдинок подарували нам команди, але що стосується дій у нападі, то перевага тут була суто на користь колективу Арне Слота.

Проте очікувати на забитий м’яч від Ліверпуля довелось аж до середини другого тайму, на що була очевидна причина — Тібо Куртуа. Якби не бельгієць, то підсумковий успіх "червоних" міг би бути й розгромним.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Реал у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ліверпуль — Реал 1:0

Гол: Мак Аллістер, 61

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 88) — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 79) — Салах, Екітіке (Гакпо, 78), Вірц (К'єза, 88).

Реал: Куртуа — Вальверде (Діас, 90), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер (Александер-Арнольд, 82), Камавінга (Родріго, 69), Чуамені, Вінісіус — Беллінгем, Мбаппе.

Попередження: Собослаї — Вінісіус, Гюйсен, Беллінгем, Каррерас