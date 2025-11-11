Німеччина

Німецький клуб контактує з агентами Арно Калімуендо.

Штутгарт активно шукає підсилення лінії атаки взимку та додав до свого шортлиста нападника Ноттінгем Форест Арно Калімуендо. Про це повідомив журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, представники Штутгарта вже встановили контакт із агентами 23-річного французького футболіста конголезького походження.

Ноттінгем Форест готовий розглянути цікаві пропозиції щодо трансферу, однак клуб досі вірить у потенціал Калімуендо, контракт якого чинний до 2030 року.

Також уточнюється, що нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг наразі не розглядається Штутгартом як варіант для підсилення атаки.

Нагадаємо, Арно Калімуендо є вихованцем ПСЖ. До Ноттінгем Форест він приєднався минулого літа з Ренна за 30 мільйонів євро, але в Англії поки що себе ніяк не проявив: 217 хвилин у 9 матчах у всіх турнірах та нуль результативних дій.